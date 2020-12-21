В понедельник, 21 декабря, представители правительств стран ЕС проведут экстренную встречу, посвященную теме мутировавшего коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Об этом сообщает ВВС.

Решение о проведении экстренного заседания было принято потому, что в ЕС встревожены новостями о новом штамме вируса. При этом скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги. Начало встречи запланировано на 12:00 по Киеву.

Кроме того, 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам должно утвердить вакцину против коронавируса Pfizer/BioNTech, которую уже используют в Великобритании и США.

Отметим, что новый штамм коронавируса считается примерно на 70% заразнее, чем обычный. Однако эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей.

Напомним, Евротоннель под Ла-Маншем закрывают из-за нового штамма коронавируса в Великобритании.

Также мы писали о том, чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина.