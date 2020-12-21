Президент Владимир Зеленский приветствует решение Международного валютного фонда о начале работы миссии по пересмотру кредитного соглашения для Украины в формате stand-by.

Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за Covid-19 миссия будет на онлайн-связи для пересмотра соглашения в формате stand-by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", - написал он.

Напомним, о пересмотре программы stand by в МВФ рассказали еще несколько дней назад.

Также "Страна" писала, что МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) в начале июня с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.