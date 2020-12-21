Вчера в Европе да и странах за ее пределами началась паника по поводу нового штамма коронавируса. Это мутировавшая разновидность всё того же Sars-CoV-2.

Вирус-мутант уже начал стремительное распространение в Британии. Из-за чего границы с королевством закрывает Евросоюз и другие страны мира.

Интересно, что обнаружен был новый штамм еще в сентябре, но встречался редко. Теперь же почти 70% новых случаев инфицирования в Лондоне отнесли на его счет.

Поэтому столица Великобритании уже сейчас уходит на строгий локдаун. А гости Лондона заполонили вокзалы и аэропорты, чтобы вырваться из города, который уходит фактически на осадное положение.

"Страна" разбиралась, почему новый штамм коронавируса вызвал такой ажиотаж, и что о нем известно.

Стал ли коронавирус более заразным?

Проблема с обновленным коронавирусом в том, что нет времени на недели, а то и месяцы лабораторных исследований - действовать нужно уже сейчас. Поэтому с одной стороны есть определенная скудость данных.

С другой - ученые (в данном случае британские, и сейчас это не мем) в экспресс-режиме выявили основные признаки вируса-мутанта. Что уже можно сказать определенно?

Это действительно мутировавший коронавирус Sars-CoV-2, известный нам еще с зимы 2019 года.

Мутация позволила коронавирусу провести "апгрейд" и более эффективно проникать в клетки. Ученые говорят, что изменилась структура шиповидного белка (Spike Protein), который является ключом к клетке носителя (он за нее "цепляется").

То есть в теории мутировавший вирус может быстрее распространяться, чем обычная "корона". Но последняя фраза - это весьма основательное, но предположение: времени на испытания, понятное дело, нет.

Впрочем, эта теория, судя по статистике, подтверждается медицинской практикой: заболеваемость в стране за последние пять дней резко подскочила с 18-20 тысяч новых случаев до 25-30 тысяч в сутки. Почему в столице королевства и ввели четвертый - самый высокий - уровень ограничений.

Причем ситуация стала накаляться еще в ноябре, когда на новый штамм приходилось 25% всех заражений. К середине декабря - уже 65%. И дело идет к 70%. Ту же цифру имеет другой показатель, который озвучивают британские власти: новый Sars-CoV-2 распространяется на 70% быстрее, чем обычный.

Но и сами чиновники говорят, что это пока не строго установленный факт, а лишь вывод из внешних обстоятельств. Поскольку по каждому случаю невозможно выявить, какая версия Sars-CoV-2 вызвала ковид у конкретного пациента.

"Тех данных, которые имеются в открытом доступе, совершенно недостаточно для того, чтобы сделать четкий и безусловный вывод о том, что заразность у вируса стала выше", - цитирует "БиБиСи" профессора Джонатана Болла, вирусолога из Ноттингемского университета.

О том же говорят в России. "Пока данных, что он прорывает действующий иммунитет, нет. Это не первая такая мутация - первая была еще в марте в Китае, когда он стал более контагиозным, мутаций у этого коронавируса было уже несколько сотен", - заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Отметим, что мутации коронавируса - дело обычное. Появившийся в китайском Ухане штамм прошел только в Европе уже две мутации - первая была в феврале 2020 года, когда вирус массово пришел на европейский континент. Вторая появилась летом, предположительно в Испании, где люди массово отдыхали на побережье.

Нынешний же ажиотаж вызван тем, что произошел резкий скачок в одном из самых густонаселенных городов мира, откуда зараза может быстро разлететься по другим странам. Поэтому сейчас все и закрывают границы с Британией.

Изменится ли течение болезни?

Пока нет никаких данных, что новый коронавирус более смертелен или имеет более тяжелую симптоматику.

Смертность в той же Британии за последние дни не растет и даже упала за последние пять дней: с 600 до 400 в среднем случаев за сутки.

Новая разновидность, напомним, была зафиксирована еще в сентябре. И более тяжелого течения болезни она не показала.

Опасность нового штамма пока только в том, что он может (повторимся, предположительно может) быстрее заражать людей. В том числе и тех, кто уже переболел. Так, британские врачи говорят, что от нового штамма хуже помогает переливание крови от тех, кто перенес ковид и чья кровь содержит антитела.

То есть опасть не в том, что пациентам будет хуже, чем обычно. А в том, что больных может стать больше, соответственно пойдет скачок госпитализаций, а это нагрузка на медицинскую систему, которая начнет оказывать медпомощь выборочно, а не всем, кто в ней нуждается.

И это прямой путь к ужесточению локдаунов по разным странам мира.

Поможет ли вакцина против коронавируса-2?

Ученые говорят, что против нынешнего мутанта вакцины будут по-прежнему эффективны. Но, по их словам, коронавирус сделал первый шаг, чтобы их обойти.

Все действующие вакцины учат иммунную систему распознавать тот самый шиповидный белок (спайк), которым коронавирус "цепляется" за клетку. Именно он и мутировал. Но вакцины действуют против участков этого белка, которые мутации не подверглись.

При этом очевидно, что вирус пытается модернизировать свой главный элемент. То есть не исключено, что после еще ряда мутаций вакцину, как и в случае с гриппом, придется переделывать.

Впрочем, ученые отмечают, что сделать это на базе уже созданных препаратов будет проще, чем в ходе изобретения первых вакцин.

Для Украины это, впрочем, не совсем хорошая новость. Наша страна, судя по всему, будет вакцинироваться позже всей остальной Европы и других стран, которые уже законтрактовали вакцину или производят ее сами.

Только массовая вакцинация может остановить усиление коронавируса. Если у нас ее не произойдет, то мутации Sars-CoV-2 ударят по украинцам сильнее, чем по остальным. При этом самый простой вариант - производить у себя российскую вакцину (что уже предложила Москва) Киев отбросил из политических соображений.

Кто закрыл границы с Великобританией?

После того, как новый штамм коронавируса обнаружили и за пределами Британии, европейские страны начали закрывать границы с Лондоном.

О запрете авиарейсов из Великобритании объявили Нидерланды. В Амстердаме заявили, что приостанавливают рейсы из Великобритании до 1 января.

Временно приостановила транспортное сообщение с королевством Франция. Начиная с полуночи воскресенья, 20 декабря. Запрет продлится 48 часов. Он коснется пассажирского и товарного транспорта. Сейчас Париж ждет согласованного решения по транспорту на уровне Евросоюза.

От рейсов и поездов отказалась Бельгия. С полуночи воскресенья, 20 декабря, и по меньшей мере на 24 часа. Такая мера предварительно вводится в ожидании выводов ученых, которые изучают вопросы связанные с новым штаммом Covid-19. Приезжающие из Великобритании будут попадать под наблюдение.

О запрете авиасообщения, начиная с 22 декабря, накануне объявил Германия. В понедельник, 21 декабря, пассажиры, прибывшие из Великобритании в Германию, застряли немецких в аэропортах. В частности, группа из 63 человек, прилетевшая в Ганновер, была вынуждена провести ночь в аэропорту, дожидаясь результатов тестов.

О приостановке авиасообщения на неопределенный пока срок объявила Италия. Правительство также запретило въезжать в страну тем, кто побывал на британской территории в течение последних двух недель.

С 21 на 22 декабря приостановят авиаперелеты в Польше. Польский Минздрав распорядился тестировать всех недавно прибывших из Великобритании.

В Литве приостановили все пассажирские рейсы из Великобритании с 22 до 31 декабря.

Эстония также приостановила воздушное сообщение с Великобританией до конца года.

Аналогичное решение готовятся принять в Латвии. Готовятся приостановить авиасообщение из Великобритании в Швейцарии, Австрии, Болгарии, Дании, Румынии, Чехии, Португалии, Швеции, Финляндии и Хорватии.

Въезд из Великобритании запретили также в Чили, Колумбиии, Турции, Израиле, Саужовской Аравии, Кувейте и Марокко.

А вот в Австралии власти заявили, что не считают необходимым введение подобных ограничений.

В понедельник утром страны ЕС должны обсудить совместные шаги в связи с новым штаммом коронавируса в Соединенном Королевстве.

Украина пока пускает британцев без самоизоляции

В МИД Украины, по состоянию на утро 21 декабря, не делали заявлений об изменениях в транспортном сообщении с Великобританией.

Судя по онлайн-табло вылетов в аэропорт "Борисполь" утром в понедельник идет регистрация на рейс до Манчестера. Вылет запланирован на 12:50.

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Скриншот вылетов онлайн-табло аэропорта "Борисполь" 21 декабря 2020 года

В 11:55 ожидается прибытие рейса из Манчестера (Великобритания).

Скриншот прилетов онлайн-табло аэропорта "Борисполь" 21 декабря 2020 года

В Минздраве Украины последнее обновление о ситуации с распространением Covid-19 публиковали 18 декабря. Великобритания в списке МОЗ была среди "зеленых стран".

Великобритания пока в зеленой зоне. Классификация Минздрава

Прибывающие из стран "зеленой зоны" проходят на территорию Украины без самоизоляции.

Список стран со значительным уровнем распространения Covid-19 обновляется каждые 7 дней. В "красный список" Украина включает страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране", что решение о запрете сообщения с Британией уже готовится.