У вторника, 22 декабря, будет большой потенциал с точки зрения астрологии. Представители разных знаков Зодиака получат ответы на насущные вопросы, появится шанс помириться с теми, кто вам дорог. При этом есть риск, что вы проскочите важные повороты, если слишком увязнете в рутине и сиюминутных желаниях.

Для трех знаков Зодиака сегодняшний день принесет открытия и события, которые заставят их удивиться. Кто же это?

Рак

У Раков день принесет удивительные совпадения и события. Например, вы найдете потерянную казалось бы вещь, неожиданно встретите давнего знакомого или получите предложение по работе от знакомого. В этот день хорошо разобраться и понять, каковы ваши истинные желания. Как только вы их озвучите, события в жизни начнут выстраиваться так, чтобы приблизить их исполнение.

Стрелец

Стрельцы сегодня удивятся сами себе. Несмотря на то, что вы всегда у себя есть, однако чаще присматривались к другим людям. Настало время открывать в себе то, что раньше вы не замечали. День подбросит для этого щедрую пищу и будет наполнен множеством событий, ситуаций, встреч, когда у вас будет шанс отказаться от автопилота и поступить или отреагировать по-новому.

Козерог

Удивляться можно по хорошим поводам и по не очень хорошим. У Козерогов сегодня больше шансов удивиться по-плохому. В принципе, вы привыкли не очаровываться в людях и не строить лишних иллюзий, но они продолжают открываться с новых сторон. Будьте осторожны в общении с людьми, не спешите открывать им свои секреты, не доверяйте преждевременно. Ну, а, если вам уже открылась чья-то неприглядная сторона, успокойте себя тем, что каждый решает, как ему жить, главное, что вы помните о своих ценностях и интересах и понимаете, что спасти другого можно, если он сам изъявит такое желание.