В Украине на сегодня компенсацию за смерть медработника от Covid-19 назначили всего 52 семьям, в то время как от коронавируса умерли уже более 300 медиков.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями... усложняет процесс помощи семьям погибших медиков. Они герои, а сложности есть. Я это признаю", - сказала Лазебная.

Перед назначением выплат специальная комиссия должна провести расследование, после этого семья может получить деньги. По словам министра, Covid-19 подтвердили на сегодня в 53 случаях, при этом не у всех умерших медиков есть родственники.

Лазебная о выплатах погибшим - с 10:55

Напомним, "Страна" писала о том, как будут платить медикам в следующем году и что изменится для пациентов.

Также мы сообщали, что выплаты 8 000 гривен "карантинной" помощи начнутся с 21 декабря.