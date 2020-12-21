В Украине, где второй день подряд наблюдается аномальное падение новых зараженных Covid-19, число новых случаев коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 6 545.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Общее число зараженных по состоянию на утром 21 декабря достигло 970 993 человек. Выздоровели 586 268 пациентов с Covid-19 (+5 106 за сутки). За все время пандемии зафиксировано 16 665 летальных случаев болезни (+80 за сутки).

Самое большое количество новых случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (673 человека), Киевской (456), Запорожской (570), Днепропетровской (598) и Одесской областях (651).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 декабря:

Киев - 101 123 (+673),

Винницкая область - 21 035 (+79),

Волынская область - 30 773 (+316),

Днепропетровская область - 53 155 (+598),

Донецкая область - 32 513 (+258),

Житомирская область - 36 774 (+373),

Закарпатская область - 27 195 (+97),

Запорожская область - 47 789 (+670),

Ивано-Франковская область - 42 026 (+88),

Киевская область - 53 463 (+456),

Кировоградская область - 7 817 (+32),

Луганская область - 8 900 (+141),

Львовская область - 56 953 (+190),

Николаевская область - 27 017 (+386),

Одесская область - 64 589 (+651),

Полтавская область - 31 961 (+384),

Ровенская область - 38 656 (+120),

Сумская область - 38 170 (+176),

Тернопольская область - 32 498 (+106),

Харьковская область - 65 414 (+102),

Херсонская область - 15 814 (+161),

Хмельницкая область - 36 814 (+59),

Черкасская область - 34 945 (+214),

Черновицкая область - 38 363 (+211),

Черниговская область - 27 236 (+136).

Напомним, Зеленский объяснил, что число тестирований в Украине не влияет на статистику заражения коронавирусом.

Также мы писали о том, что в ВОЗ призывают не паниковать из-за новой мутации коронавируса.