Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вероятность модификации коронавируса увеличивается с ростом случаев его передачи, при этом мутации приводят к постепенному его приспособлению к организму человека.

Об этом со ссылкой на директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан сообщает BFM TV.

"Поэтому при каждой выявленной мутации следует определять, какие именно новые характеристики она приобретает, происходят ли большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - заявила Бриан.

По ее словам, в организации не замечали, чтобы новая мутация SARS-CoV-2 влияла на летальность. Также в ВОЗ сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

По словам Бриан, Великобритания предприняла верный шаг, когда решила ввести локдаун. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

Напомним, в Британии нашли новую мутацию коронавируса, которая распространяется очень быстро.

Также мы писали о том, что в ВОЗ призывают не паниковать из-за новой мутации коронавируса.