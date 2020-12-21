По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 545 человек.

И это уже второй день подряд новое аномальное снижение. Напомним, что вчера, 20 декабря, в стране было зафиксировано 8 325 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 970 993 человека. Выздоровело за последние сутки 5 106 пациентов (всего с начала пандемии - 586 268 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 1 766 человек. Среди новых зараженных 292 ребенка и 236 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (673 человека), Киевской области (456), Запорожской области (570), Днепропетровской области (598) и Одесской области (651).

Ранее "Страна" сообщала, что вирус-мутант закрыл паромное сообщение Британии с Францией.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ призывают не паниковать из-за новой мутации коронавируса.