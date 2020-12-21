Власти Британии принимают экстраординарные меры, чтобы остановить дальнейшее распространение нового штамма коронавируса. В одном из самых крупных портов страны - Дувре - пассажирским паромам запрещено сниматься с якоря и отправляться в рейсы в течение ближайших 48 часов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации порта.

"Из-за пограничных ограничений во Франции доступ к паромному терминалу в порту Дувра приостановлен для всех перевозок из Великобритании вплоть до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, уточняйте у паромных операторов информацию об их рейсах", - заявила морская администрация всем потенциальным пассажирам.

Ранее "Страна" сообщала, что мутировавший коронавирус из Великобритании нашли в столице Италии.

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