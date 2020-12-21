Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в своем время сам столкнулся с предательством.

Об этом он заявил 20 декабря в эфире телеканала "Звезда".

"Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И, надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель. Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят", — отметил Нарышкин.

Однако он не уточнил, кем был этот предатель и что он сделал.

"Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого", — добавил директор СВР.

Он пояснил, в чем, по его мнению, заключаются причины предательства в разведке.

"Одна из причин — в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят к такому. Это первое. Второе — нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался", — указал Нарышкин.



По его словам, по каждому факту предательства обязательно проводится тщательное расследование причин произошедшего.

"Анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности — что знал, кого знал, чтобы ограничить объем возможных потерь", — добавил глава СВР.

Отметим, что согласно информации из открытых источников, Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР, в 1980-х годах работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки.

Напомним, ранее Нарышкин рассказал, как советский разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР.

Также сообщалось, что российская разведка первый раз за 100 лет устроила выставку личных вещей и техники агентов. Фото