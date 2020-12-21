Американцы получат по 600 долларов в год экономической помощи. Фото: Pixabay

Уходящий состав конгресса США решил напоследок сделать американским гражданам рождественский подарок. Все, кто зарабатывает до 75 тысяч долларов в год получат по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики.

Об этом сообщает РИА Новости в Телеграме. 

Как отмечается, таковых в Соединенных Штатах примерно три четверти от работающего населения. 

Как ожидается, 900-миллиардный пакет поддержки может быть принят уже в воскресенье - после споров, продолжавшихся с августа.

Пост РИА Новости в Телеграме

Напомним, вчера американский президент Дональд Трамп подписал бюджет, который рассчитан на два дня, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных ведомств ("шатдауна") в полночь пятницы по местному времени. 

Также сообщалось, что Трамп объяснил, почему ветирует оборонный бюджет США с санкциями за "Северный поток-2".

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