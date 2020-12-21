Уходящий состав конгресса США решил напоследок сделать американским гражданам рождественский подарок. Все, кто зарабатывает до 75 тысяч долларов в год получат по 600 долларов наличными в рамках пакета поддержки экономики.

Об этом сообщает РИА Новости в Телеграме.

Как отмечается, таковых в Соединенных Штатах примерно три четверти от работающего населения.

Как ожидается, 900-миллиардный пакет поддержки может быть принят уже в воскресенье - после споров, продолжавшихся с августа.

Напомним, вчера американский президент Дональд Трамп подписал бюджет, который рассчитан на два дня, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных ведомств ("шатдауна") в полночь пятницы по местному времени.

Также сообщалось, что Трамп объяснил, почему ветирует оборонный бюджет США с санкциями за "Северный поток-2".