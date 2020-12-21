Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа.



Об этом сообщает Knowridge Science Report.



Согласно данным, у трех пациентов с коронавирусом в одной из больниц Нью-Йорка развилось воспаление роговицы, кератит, на фоне которого возник эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока - Ред.).



"Один из больных скончался из-за коронавирусной инфекции. Другому удалили глаз, а третий потерял зрение", - рассказывают ученые.



Они добавили, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.



"Единственным другим заболеванием глаз, связанным с коронавирусом, был конъюнктивит, который является незначительной инфекцией", - добавили в материале.



С начала пандемии во всем мире более 76,5 млн человек заразились коронавирусом, из них почти 1,7 млн скончались.



Напомним, что ученые назвали симптомы постковидного синдрома. Так, среди симптомов постковидного синдрома отмечают усталость, повышенную температуру тела, нарушения сна, головную боль и онемение конечностей.



Также "Страна" сообщала, что ученые начали диагностировать болезнь Альцгеймера задолго до первых симптомов по глазам. При изучении изображений ученые обнаружили пациентов с повышенным накоплением в сетчатке амилоидных белков, что означало более высокую вероятность развития болезни Альцгеймера или когнитивных нарушений.