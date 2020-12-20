Сегодня в 22:00 по лондонскому времени (00:00 по Киеву) евротоннель под Ла-Маншем будет закрыт, чтобы защитить Европу от нового штамма Covid-19.

Об этом пишет издание "Euroweeklynews".

Как отмечается, закрытие продлится не менее 48 часов. Это решение было принято после того, как премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новой изоляции в Англии и на юго-востоке страны из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса.

Это внезапное закрытие увеличит и без того огромные очереди грузовиков, которые выстроились по обе стороны канала, поскольку существует неопределенность по поводу сделки Brexit. Ученые из Портон-Дауна в настоящее время работают над образцом вируса COVID-19, чтобы выяснить, сможет ли новая вакцина бороться с ним. Портон-Даун, сверхсекретная лаборатория Великобритании, где ученые проводят исследования химического оружия и смертельных заболеваний.

Новости о закрытии туннеля появились после того, как Франция, Германия и Нидерланды запретили въезд из Великобритании. Испания еще не последовала их примеру, а вместо этого заявила, что "усилит меры" для защиты населения. Министр здравоохранения Португалии сказал, что страна подождет и посмотрит, что произойдет, прежде чем принимать решение.

Как сообщалось, Франция остановила всё транспортное сообщение с Британией после объявления о новом штамме коронавируса.