В воскресенье, 20 декабря, во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в настоящий момент они не отмечают какого-либо воздействия новой мутации коронавируса на его летальность.



Об этом сообщает Сильви Бриан, директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ в эфире телеканала BFM.



По ее словам, в происходящем нет ничего удивительного, это нормально, что вирусы видоизменяются.



"Чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, нам необходимы дополнительные лабораторные исследования. В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса", - говорит Бриан.



В частности, отвечая на вопрос о возможном ослаблении новым штаммом коронавируса воздействия вакцин, она также отметила, что "необходимы дополнительные специальные исследования". Хотя она добавила, что скорее всего вирус не окажет влияние на действие вакцин.



Бриан считает, что из-за животного происхождения коронавируса, при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция

"Но не надо паниковать. В целом науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций", - отметила Бриан.



Меры, принятые в Великобритании, по ее словам, позволят замедлить распространение и коронавирус не будет стремительным в тот период, который предшествует массовое применение вакцин.



"Обстановка неопределенная и трудно сказать, следует ли прибегнуть к применению принципа предосторожности и принять дополнительные меры", - добавили в ВОЗ.



Напомним, что новый штамм Covid-19, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии.



В связи с этим, многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством. А в самой Британии объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса. Так, с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.



