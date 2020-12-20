Во всем мире женщины столкнулись с новым последствием коронавирусной инфекции: преждевременным наступлением менопаузы.



Об этом сообщает газета Daily Mail.



В частности, жительница Сомерсета, 46-летняя Дон Найт (Dawn Knight) которая переболела коронавирусом, вернувшись из Тайланда, рассказала, что во время болезни у нее прекратилась менструация.



"Мои симптомы Covid-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем", - делится девушка.



После того как выяснилось, что у Найт развился затяжной Covid-19 - она больше не была опасна для окружающих, однако ряд симптомов сохранился. Летом у нее проявились новые осложнения - учащенный пульс и чувство жжения в руках и ногах, и тогда женщина посетила врача.



"Результаты анализа крови показали, что репродуктивные гормоны эстроген, прогестерон и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) были на постменопаузальном уровне. Врач поставил мне диагноз постменопауза", - рассказала Найт, добавив, что все ее родственницы сталкивались с прекращением месячных не раньше 50 лет.



Позже оказалось, что она не единственная, кто столкнулся с подобным последствием перенесенной болезни. В группе Facebook для тех, кто у кого симптомы сохраняются длительное время, многие женщины обсуждают внезапное прекращение месячных.



"В опросе, в котором приняли участие более 100 человек, около 80 процентов сообщили об изменении или прекращении менструального цикла",- говорят в материале.



Основательница сообщества Клэр Хасти рассказала, что с преждевременной менопаузой сталкиваются участницы со всего мира.



"Такие симптомы затяжного Covid-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы, что может означать наличие связи между этими явлениями", - поделилась врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон.



По ее словам, самая распространенная группа людей, страдающих длительным Covid-19, - это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами.



Напомним, что у мужчин после коронавируса может развиться импотенция. У нее могут быть как физические, так и психологические причины.



Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, как влияет на роды коронавирус у беременных. У 95% будущих мам болезнь протекает бессимптомно или мягко, и только 3% их детей имеют положительный результат на вирус.