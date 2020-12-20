Только у 20% украинцев номера телефонов привязаны к паспортным данным. Остальные же 80% в любой момент могут стать жертвами мошенников, которые создают дубликаты сим-карт и крадут с их помощью деньги с банковских карт.

Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Как отмечается, при потере телефона можно восстановить мобильный номер все лишь назвав два контакта, с которыми чаще всего общались в течение месяца. Этим и пользуются мошенники. Они названивают с двух разных номеров потенциальной жертве, затем создают дубликат карты и завладевают чужим номером телефона.

С чужим номером мошенники могут легко зайти в социальные сети, получить доступ в мобильный банкинг и опустошить банковскую карту своей жертвы.

Как работает схема:

мошенники в течение несколько недель звонят потенциальной жертве с двух разных контактов;

покупают специальную тарифную карту, затем звонят оператору, называют номер жертвы и говорят, что на самом деле это их утерянный номер;

чтобы подтвердить, что они действительно являются владельцами номера, называют два номера, с которыми "чаще всего общались", хотя при этом сами же с них звонили;

оператор "привязывает" карту к новой симке-дубликату;

мошенники с помощью чужого номера получают доступ к банковскому счету жертвы.

"Позвонили из ПриватБанка, попросили подтвердить перевод. Ответил, что ничего не переводил и они бросили трубку. Я сразу же позвонил в банк, там остановили перевод денег. Специалист банка объяснил, что со второго раза мошенники прошли верификацию, звонили с дубликата сим-карты. Перевод был на имя Tsetsenko H.", – рассказывает изданию житель Днепра.

Он успел остановить операцию, однако если бы задержался всего на несколько минут, мог бы остаться ни с чем. Как рассказывает замглавы Ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко, такая схема пользуется большой популярностью у украинских мошенников.

Дело в том, что 80% украинцев не привязали карту к своим персональным данным. Поэтому мошенники легко могут создать дубликат и украсть их номер. "Если бы клиенты были идентифицированы, или если бы они были на контракте, проблем бы не было. На контракт я не призываю переходить, но хотя бы нужно прийти с паспортом в отделение. Была такая ситуация, когда был всплеск. Отменили ночную смену номера. Но это неудобно некоторым клиентам", – рассказывает Данильченко.

Эта схема стала такой масштабной, что мобильные операторы стали продавать банкам возможность быстро проверить, восстанавливал ли клиент номер телефона в последнее время. Но услуга эта, говорит Данильченко, дорогая, ее могут пользоваться только крупные банки. Да и пользуются только тогда, когда обнаруживают "рисковую" операцию.

"Мы сейчас запускаем хаб, к которому смогут присоединиться и маленькие банки, вместе проверять, восстанавливали ли номер телефона, с которого им звонит якобы клиент", – говорит Данильченко.

Как защитить себя:

запретить дистанционное переоформление дубликата карты и "привязать" ее на свой паспорт. Для этого нужно прийти в отделение оператора с документом; если вам звонят с незнакомых номеров с определенной периодичностью, сразу же обратитесь к оператору мобильной связи, а также привяжите банковскую карту к новому номеру телефона; тот номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать его только для общения с банком.

Если средства уже были переведены с карты, то банк сможет их вернуть только после расследования. Полиция должна взяться за дело, расследовать его и доказать, что это было мошенничество. Банк же в таком случае винит оператора: именно он не смог защитить номер. Сами же операторы предлагают прийти в отделение с паспортом и навсегда решить проблему с возможной кражей номера.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине орудуют мошенники, продающие ёлки через Интернет.

Также сообщалось, что в Киеве поймали банду мошенников, которые переписывали на себя брошенные квартиры.