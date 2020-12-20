Ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ), которые исследуют свойства антибиотиков из молекул тараканов, предполагают, что те могут спасти много человеческих жизней.

Об этом сообщает газета Gulf Today.



Согласно их данным, более 17 млн человек ежегодно умирают во всем мире из-за бактериальных инфекций.

"Мы приблизились к этапу, когда бактерии уже становятся устойчивыми к коммерческим препаратам. Поэтому существует настоятельная необходимость в поиске новых способов предотвращения и / или лечения бактериальных инфекций", - заявил доктор Навид Хан, профессор и заведующий кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Американского университета Шарджи.



В частности, они обнаружили многочисленные молекулы у тараканов, которые уничтожают 100% MRSA - бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела, бактерии, вызывающие Е. coli K1, и другие. Эти молекулы не имеют никаких негативных последствий для клеток человека.



Доктор считает, что из-за того, что тараканы живут в самых грязных местах на земле, они должны иметь мощные защитные механизмы, которые помогают им процветать в загрязненной среде. Между тем люди пытаются найти способы защититься от различных инфекций, разрабатывая все новые антибактериальные мыла.



Исследователи действительно поверили в свою гипотезу, исследовав различные органы и микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте таракана.

"Исследование выявило несколько новых антибиотиков у тараканов. Если рассматривать этих насекомых-вредителей, то у них можно многому научиться. Результаты наших исследований могут спасти миллионы человеческих жизней, если мы добьемся успеха. Особенно в контексте того, что мы сталкиваемся с повышенными угрозами от инфекционных заболеваний и наблюдаем появление новых супербактерий", - рассуждает доктор Хан.



В частности, тестирование, которое продолжалось в течение последних пяти лет, выявило сильных антимикробных агентов в молекулах тараканов. Однако клинические испытания на насекомых позволят практически проверить их эффективность и влияние.

По словам Хана, это волнующее время и все ученые с нетерпением ждут тестирования потенциальных молекул против бактериальных инфекций у животных.



"Результаты исследования широко публиковались в научных журналах, и группа получила значительные гранты на поддержку своей работы", - добавили в материале.



Напомним, что ученые выяснили, кровь каких животных может спасти человечество от коронавируса. Так, они могут излечить больных вирусом SARS Coronavirus и MERS, а также выработать иммунитет у тех, кто еще не сталкивался с заболеванием.



Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США создали робота-разведчика, вдохновившись тараканами. Изобретение представляет собой тонкую пластинку из поливинилиденфторида размером 3 на 1,5 см.