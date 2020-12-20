Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты ответа России за хакерские атаки на американские правительственные учреждения.

Об этом заявил новый глава администрации Белого дома Рон Клейн, передает "Reuters".

"Речь идет не просто о санкциях, а о шагах, с помощью которых мы могли бы уменьшить возможность осуществления подобных кибератак из-за рубежа", - заявил Рон Клейн.

При этом, по данным источников агентства, это могут быть как новые финансовые санкции, так и меры ответные взломы российской инфраструктуры. Команда Байдена

Кремль отрицает свою причастность к взлому.

Отмечается, что Байден, который станет президентом 20 января, скорее всего, получит поддержку обеих партий в отношении реакции на шпионскую кампанию, как указали в воскресенье два сенатора.

Сенатор-республиканец Митт Ромни сказал, что утечка данных нанесла "чрезвычайно серьезный ущерб".

"Это требует ответа", - сказал он. "Это то, что мы должны решить как можно скорее".

Сенатор США Марк Уорнер, главный демократ в сенатском комитете по разведке, заявил, что взлом все еще может продолжаться, и что официальные лица еще не определили его полный масштаб.

"Это серая зона между шпионажем и нападением", - сказал Уорнер. Тем не менее, он поддержал призыв Ромни к ответным действиям, заявив, что Вашингтону необходимо дать понять противникам, что "если вы предпримете такие действия, мы и другие нанесем ответный удар".

Напомним, 14 декабря команда опытных хакеров, которая, как предполагается, работает на власти Российской Федерации, получила доступ к внутриведомственным коммуникациям в министерстве внутренней безопасности США.

Ранее в США хакеры взломали Министерство финансов и управление по телекоммуникациям