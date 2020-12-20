Исследования ученых доказали, что мужчины умирают в результате коронавирусной инфекции гораздо чаще, чем женщины, в большинстве стран, по которым имеются данные.

Об этом сообщает база данных Global Health 50/50.

В частности, на мужчин приходилось более трех четвертей смертей в Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии, и почти столько же в Афганистане и Пакистане. А также этот показатель составил:

62% в Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге;

64% в Индии и Мексике;

58% в Бразилии;

54% в США.

В это же время, данные свидетельствуют о том, что уровень заражения у женщин и мужчин одинаков, отличается только количество летальных исходов.

Разобравшись в ситуации, ученые предположили почему Covid-19 непропорционально влияет на мужчин и заставляет женщин переносить болезнь легче.

Основными причинами являются:

сильнейшее сопротивление (различия в выживании проявляются еще в раннем возрасте);

женщины имеют более сильную иммунную систему и имеют меньший риск определенных болезней;

сила Х-хромосом (женщины имеют две Х-хромосомы, тогда как у мужчин одна Х- и Y-хромосома).

Но это не все, что могло бы повлиять на такую статистику. Еще одним важным отличием являются гормоны.



"Высокий уровень тестостерона, мужского полового гормона, связанный с рискованным поведением и слабой иммунной реакцией после вакцинации. Эстроген, женский гормон, наоборот обладает противовоспалительными свойствами и усиливает иммунные реакции организма", - добавляют ученые.



К тому же, ученые считают, что для точного определение летальности, нужно будет провести широкое исследование. Учитывая другие не генетические факторы, такие как возраст, сопутствующие заболевания, поведение и социально-экономические условия, особенно бедность.



"Биологическое объяснение летальности вируса было бы интересным, но ограниченным", - рассказал демограф Еустакио Алвес.



Напомним, что ученые объяснили, почему у мужчин после коронавируса может развиться импотенция. Так, у нее могут быть как физические, так и психологические причины.



Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, что провоцирует тяжелую форму коронавируса. По мнению исследователей, вариации определенных генов способны приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких у пациентов.