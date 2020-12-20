Ученые задумались, почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины
Исследования ученых доказали, что мужчины умирают в результате коронавирусной инфекции гораздо чаще, чем женщины, в большинстве стран, по которым имеются данные.
Об этом сообщает база данных Global Health 50/50.
В частности, на мужчин приходилось более трех четвертей смертей в Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии, и почти столько же в Афганистане и Пакистане. А также этот показатель составил:
- 62% в Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге;
- 64% в Индии и Мексике;
- 58% в Бразилии;
- 54% в США.
В это же время, данные свидетельствуют о том, что уровень заражения у женщин и мужчин одинаков, отличается только количество летальных исходов.
Разобравшись в ситуации, ученые предположили почему Covid-19 непропорционально влияет на мужчин и заставляет женщин переносить болезнь легче.
Основными причинами являются:
- сильнейшее сопротивление (различия в выживании проявляются еще в раннем возрасте);
- женщины имеют более сильную иммунную систему и имеют меньший риск определенных болезней;
- сила Х-хромосом (женщины имеют две Х-хромосомы, тогда как у мужчин одна Х- и Y-хромосома).
Но это не все, что могло бы повлиять на такую статистику. Еще одним важным отличием являются гормоны.
"Высокий уровень тестостерона, мужского полового гормона, связанный с рискованным поведением и слабой иммунной реакцией после вакцинации. Эстроген, женский гормон, наоборот обладает противовоспалительными свойствами и усиливает иммунные реакции организма", - добавляют ученые.
К тому же, ученые считают, что для точного определение летальности, нужно будет провести широкое исследование. Учитывая другие не генетические факторы, такие как возраст, сопутствующие заболевания, поведение и социально-экономические условия, особенно бедность.
"Биологическое объяснение летальности вируса было бы интересным, но ограниченным", - рассказал демограф Еустакио Алвес.
Напомним, что ученые объяснили, почему у мужчин после коронавируса может развиться импотенция. Так, у нее могут быть как физические, так и психологические причины.
Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, что провоцирует тяжелую форму коронавируса. По мнению исследователей, вариации определенных генов способны приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких у пациентов.