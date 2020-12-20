В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавирусной инфекции, который ранее был выявлен в Британии.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения стран, передает "РИА Новости".

Как отмечается, заражение обнаружили у прибывшего из Британии. Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме.

"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении минздрава.

Напомним, в середине месяца в Британии нашли новую мутацию коронавируса, которая распространяется очень быстро.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса нашли еще в трех странах.

Мы подробно писали, чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе.