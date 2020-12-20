Администрация социальной сети Twitter добавила новые специальные отметки к постам президента США Дональда Трампа, содержащим неточную информацию об итогах президентских выборов, на которых уже официально победил демократ Джо Байден.



Об этом сообщает портал Variety.



В частности, все публикации с отрицанием и обжалованием победы его соперника-демократа автоматически будут обозначены справкой о том, что "коллегия выборщиков официально признала Джо Байдена победителем президентских выборов в США".



"Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается", - подписывается каждый твит Трампа, в котором есть неточные данные.



Администрация социальной сети заявила, что этот шаг необходимым, чтобы "отражать актуальную и точную информацию".



Напомним, что недавно Twitter запретил лайкать посты Трампа, посвященные выборам президента США. В твитах, которые было запрещено лайкать, Трамп утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов, и обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, отданных за него.



Также "Страна" сообщала, что Twitter скрыл пост Трампа о недействительных бюллетенях, которые пришли по почте. Администрация соцсети посчитала его вводящим в заблуждение.