Твиттер добавил отметки к постам Трампа. Фото: pikinform

Администрация социальной сети Twitter добавила новые специальные отметки к постам президента США Дональда Трампа, содержащим неточную информацию об итогах президентских выборов, на которых уже официально победил демократ Джо Байден.

Об этом сообщает портал Variety.

В частности, все публикации с отрицанием и обжалованием победы его соперника-демократа автоматически будут обозначены справкой о том, что "коллегия выборщиков официально признала Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

"Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается", - подписывается каждый твит Трампа, в котором есть неточные данные.

Администрация социальной сети заявила, что этот шаг необходимым, чтобы "отражать актуальную и точную информацию".

Напомним, что недавно Twitter запретил лайкать посты Трампа, посвященные выборам президента США. В твитах, которые было запрещено лайкать, Трамп утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов, и обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, отданных за него.

Также "Страна" сообщала, что Twitter скрыл пост Трампа о недействительных бюллетенях, которые пришли по почте. Администрация соцсети посчитала его вводящим в заблуждение.

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