В городе Нововоронеже, что в Воронежской области России недавно открытый памятник ужаснул местных жителей и вызвал бурную реакцию в сети.

Об этом сообщает местный портал "МОЁ!Online".

Памятник был открыт в Нововоронеже в честь легендарной Аленке - основательнице деревни Новая Алёновка, которая стояла раньше на месте города. Монумент был установлен к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами "художественной" ковки.

Однако не все жители оказались рады такому "арт-объекту". По их словам, фигура Алёнушки внушает ужас.

"Наконец открыт памятник Алёнке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", — жалуется одна из местных жительниц. "И смех, и грех!" — пишут в комментариях под фотографиями Алёнки в соцсетях. "Алёнушка постапокалипсиса!" — шутят нововоронежцы.

Некоторые отмечают, что это памятник тяжелому 2020 году.

Напомним, в Харькове планируют поставить памятник Кернесу или назвать его именем улицу.

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