На территории Нидерландов, Дании и Австралии был выявлен новый штамм коронавируса, который ранее нашли в Британии.

Об этом сообщает ВОЗ, передает "ВВС".

Как отмечается, новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, но говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

Власти Нидерландов заявили, что в ближайшие дни начнут работать с другими странами-членами Евросоюза для изучения возможного распространения нового штамма. Кроме того, страна закрыла авиасообщение с Великобританией до 1 января.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны первыми закрылись от Великобритании.

Кроме того, мы сообщали, что чем опасен новый штамм ковида и спасут ли от него вакцины.