В Санкт-Петербурге нашли убитым известного ученого-биолога Александра Каганского.

Об этом пишет издание "Фонтанка".

Как отмечается, накануне, 19 декабря, в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. Также на его теле нашли признаки насильственной смерти.

По информации "Интерфакс", тело Каганского обнаружили во дворе 16-этажного дома на улице Замшина. По предварительным данным, незадолго до трагедии между ученым и его знакомым, в гостях у которого он находился, произошел конфликт.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным "Фонтанки", Каганский был известным в научных кругах биологом. Он учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы работал в Дальневосточном федеральном университете, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.

Напомним, Иран заявил, что его ведущего физика-ядерщика убил робот, управляемый со спутника.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге ревнивый муж зарубил топором жену в салоне красоты.