Ученые заявили, что только при правильном ношении маски могут защитить от коронавируса, в иных же случаях, они не смогут помочь остановить пандемию.



Об этом сообщает издание The Daily Mail.



"Вирус передается воздушно-капельным путем", - напомнил вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.



В частности, если человек кашляет или чихает, содержащийся в каплях вирус попадает в воздух. Сами частицы вируса слишком малы и легко преодолевают ткань, но если вирус находится в крупных водяных каплях, он уже не может преодолеть барьер.

"Маски эффективны, если их правильно носить, то есть рот и нос человека должны быть прикрыты", - добавил профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.



То есть если некоторые люди носят средства защиты неправильно, будет сложно определить их эффективность.



"Мы точно не знаем, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает, что их стоит носить", - добавил он.



Напомним, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки. Так, чтобы снять маску, не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.



Также "Страна" сообщала, что врачи объяснили, почему защитные маски нельзя носить в мороз для согревания. Маска не будет работать как "согревающий элемент": на морозе, когда человек дышит и разговаривает, она увлажняется. Эта влага, а также все капли, которые появляются при чихании или кашле, охлаждают маску.