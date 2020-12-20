В США, где уничтожили 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предложил поставить в приоритет вакцинацию от коронавируса среди представителей этнических меньшинств.



Об этом сообщает газета Daily Mail.



В частности, половине американских штатов рекомендовано прививать прежде всего темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей, а потом - всех остальных граждан.



"Такой приоритет сделали в связи с тем, что эти люди наиболее уязвимы перед инфекцией. Среди них, помимо всего, фиксируется втрое больше летальных исходов, чем среди белых", - заявили в CDC.

В данный момент, в числе 25 штатов, которые обязались выполнить поставленные рекомендации, находится Нью-Мексико, Калифорния и Орегон.



Напомним, что сегодня в США сообщили о рекордных 400 тысячах случаев Covid-19 за сутки. Так, в США выявили еще 403 359 новых больных с Covid-19, общее число случаев выросло до 17 391 270. Количество летальных случаев от коронавируса в США выросло до 312 636 (+2 756 за сутки).



Также "Страна" сообщала, что в США медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer. Молодая женщина почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины от COVID-19. В это время она как раз говорила о вакцинации, но внезапно прервала речь, приложила руку ко лбу, прикрыла глаза и извинилась. А в следующую секунду начала падать.