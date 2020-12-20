В Министерстве здравоохранения рассказали, как защитить себя и своего ребенка от столбняка и как правильно проводить вакцинацию в зависимости от возраста человека.



Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.



Согласно статистике, в 2020 году зарегистрировано 12 случаев столбняка, из них 5 случаев - среди детей 10-14 лет, 1 случай - 15-17 лет и 6 у взрослых.



В МОЗ отметили, что единственный способ уберечь себя от подобного заболевания - вакцинация. Ранние прививки делают вакциной АКДП и по определенному календарю. Так, для профилактики столбняка требуется укол в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). В возрасте 6 лет требуется ревакцинация.



Взрослым же нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.



"Иммунитет после болезни быстро проходит и есть вероятность повторного заражения, поэтому вакцинация необходима, даже если вы переболели", - добавили в Минздраве.



Также в центре общественного здоровья добавили, что вакцина от столбняка, дифтерии и коклюша бесплатная.



Напомним, что в МОЗ сообщили, сколько непривитых украинцев заболели столбняком в этом году. У одного из больных было тяжелое состояние: головокружение, запрокинута голова, напряженные мышцы спины и шеи, периодические генерализованные судороги, прогрессирующее онемение мимических мышц.



К тому же, "Страна" сообщала, что в Украине объявили о начале бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка. Сейчас во всех областях Украины есть качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве - более 2 миллионов доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка.