Ученые выяснили, что подростки, которые регулярно курят электронные сигареты, гораздо чаще болеют Covid-19, нежели их сверстники без такой вредной привычки.



Об этом сообщает центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.



"Согласно исследованиям ученых, среди молодых людей (13-24 года) диагноз Covid-19 был в пять раз выше среди пользователей электронных сигарет", - говорится в материале.



К тому же, негативное воздействие табачного дыма на легкие и общее здоровье хорошо задокументировано. Курение

табака - известный фактор риска респираторных заболеваний.



Помимо этого, использование электронных сигарет небезопасно и является риском для организма. Недостаток данных о влиянии длительного использования электронных сигарет не позволяет делать четкие прогнозы.



"Однако вполне возможно, что их постоянное употребление будет способствовать развитию сердечно-сосудистой или раковой опухоли, а также проблемам репродуктивного здоровья и дыхательной системы", - добавили в МОЗ.



Напомним, что курение увеличивает риск заражения коронавирусом и ухудшает течение заболевания Covid-19. Более того, уязвимы к вирусу оказываются и те, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма.



Также "Страна" сообщала, что ученые нашли витамин, снижающий риск заражения и смерти от коронавируса. Такой вывод ученые сделали, проведя анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом.