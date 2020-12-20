16 декабря в Черкассах на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

Видео опубликовала пресс-служба патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

По информации правоохранителей, мальчик был госпитализирован в детскую больницу. Происшествие случилось на перекрестке улиц Грушевского и Гоголя.

Как видно на записи инцидента, автомобиль остановился, чтобы пропустить ребенка. Однако другой водитель на машине Skoda Fabia, который двигался по соседней полосе, не сбросил скорость и не остановился.

В результате ребенок, который перебегал дорогу по переходу, оказался под колесами "Фабии".

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