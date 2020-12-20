Утром в воскресенье, 20 декабря, произошло возгорание автобуса с пассажирами на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) Днепровского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место происшествия прибыло отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как было установлено, во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все самостоятельно вышли из автобуса.

Огнем уничтожен автобус на площади 21 кв.м. Пожар локализован в 08:00 и ликвидирован в 8:10. К тушению пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

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