Данные Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины относительно веса выявленной вчера крупной партии кокаина в одесском порту серьезно разошлись.

Сначала на странице МВД сообщили, что речь идет о партии кокаина весом в 54 кг.

В то же время пресс-служба СБУ спустя всего три часа рассказала, что предупредила контрабанду в Евросоюз более 45 килограммов кокаина (вес нетто) из Южной Америки.

Но в обоих ведомствах стоимость конфискованного наркотика оценивают в 12 млн долларов.

Оба ведомства пока не комментируют данные разночтения.

Отметим, что стоимость 9 кило кокаина исходя из цен черного рынка составляет примерно 1,8-2 миллиона долларов.

Напомним, вчера пограничники в в морской порт "Южный" разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз. Кокаин прибыли в Украину из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Также мы писали, что в ноябре в порту "Южный" снова нашли крупную партию кокаина в контейнере с бананами.