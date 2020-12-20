В Министерстве здравоохранения заявили, что электронные сигареты не только наносят вред организму, но и увеличивают риск заражения коронавирусом.



Об этом сообщает центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.



Согласно последним проведенным исследованиям ученых в Канаде выяснилось, что:

диагноз Covid-19 был более вероятен среди людей, которые курили, что позволяет предположить, что они находятся в зоне риска;

курение влияет на функцию легких, тем самым увеличивая риск Covid-19 и несет за собой более серьезные последствия;

использование электронных сигарет может повысить риск заражения из-за частого контакта с устройством и использования его с другими людьми;

аэрозоли, образующиеся от электронных сигарет, могут быть передавать коронавирус, когда люди находятся в непосредственной близости от тех, что были заражены;

также возможным риском может является тот факт, что человек часто берет сигарету сначала в руки, а потом в рот, не дезинфицируя при этом устройство.

В МОЗ напомнили, что безопасного курения не существует и отказ от сигарет положительно повлияет на ваше здоровье.



Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве сообщили, сколько украинцев умирают от последствий курения каждый день. Также медики отмечают сомнительную безопасность нового инструмента табачной индустрии - электронных устройств для курения, которые позиционируют как менее вредные, чем обычные сигареты.



Также мы рассказывали, что одна из причин, по которой мужчины чаще умирают от коронавируса - курение. Второй причиной является тестостерон, он некий проводник проникновения вируса в клетку.



