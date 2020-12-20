После обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством.

Так, Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Кроме того, власти Израиля обсуждают решение о "немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки" из-за обнаружения нового типа коронавируса.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна приостанавливает авиасообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса.

Также Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией.

Во Франции тоже намерены прервать ж/д и авиасообщение с Британией из-за новой мутации.

Кроме того, закрыться от Великобритании решили в Германии.

Также Австрия присоединится к ряду стран, решивших более не принимать авиарейсы из Британии из-за новой мутации коронавируса.

Литва обсуждает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за коронавируса.

Ранее мы подробно писали о том, чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе.