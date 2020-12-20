Новая мутация коронавируса. Какие страны первыми закрылись от Великобритании
После обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании многие страны решили ограничить авиасообщение с Соединенным Королевством.
Так, Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса
Кроме того, власти Израиля обсуждают решение о "немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки" из-за обнаружения нового типа коронавируса.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна приостанавливает авиасообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса.
Также Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией.
Во Франции тоже намерены прервать ж/д и авиасообщение с Британией из-за новой мутации.
Кроме того, закрыться от Великобритании решили в Германии.
Также Австрия присоединится к ряду стран, решивших более не принимать авиарейсы из Британии из-за новой мутации коронавируса.
Литва обсуждает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за коронавируса.
Ранее мы подробно писали о том, чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе.