В Минздраве во время зимних праздников посоветовали заменить обычные сладости на полезные и объяснили какую угрозу несет в себе "свободный" сахар.

Об этом сообщает центр общественного здоровья на своей странице в соцсети.

В частности, в МОЗ уделили внимание праздникам и посоветовали заменить привычные нам сладости на полезные. Например:

шоколад можно заменить на натуральную пастилу из сока, которая не содержит сахар;

сладкие леденцы на любые сухофрукты без добавления сахара;

пакетированный сок на натуральный морс или фруктовый чай.

К тому же, украинцам советуют избегать обработанной и жареной еды, по типу пончиков и пирожных.



"Вместо этого лучше угощайте родных свежими фруктами-яблоками, мандаринами, хурмой, замороженными или консервированными фруктами в соку", - добавили в МОЗ.



В том случае, если все-таки вы выбрали для подарка сладкое, стоит убедиться, что продукт имеет низкий уровень сахара.



"Уменьшите свой "свободный" сахар. Именно благодаря ему человек чаще всего набирает вес. А еще он может стать причиной нарушения метаболизма и угрозой к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - заявили в Минздраве.



Напомним, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ. Так, основной принцип питания в этот период заключается в сбалансированности питания.



Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, как начать питаться только полезными жирами. Учитывая низко развитую культуру питания в Украине, врачи посоветовали для начала выбрать хотя бы один-два совета и придерживаться их постоянно.