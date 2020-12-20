В МОЗ объяснили, чем вреден "свободный" сахар и что дарить вместо сладостей
В Минздраве во время зимних праздников посоветовали заменить обычные сладости на полезные и объяснили какую угрозу несет в себе "свободный" сахар.
Об этом сообщает центр общественного здоровья на своей странице в соцсети.
В частности, в МОЗ уделили внимание праздникам и посоветовали заменить привычные нам сладости на полезные. Например:
- шоколад можно заменить на натуральную пастилу из сока, которая не содержит сахар;
- сладкие леденцы на любые сухофрукты без добавления сахара;
- пакетированный сок на натуральный морс или фруктовый чай.
К тому же, украинцам советуют избегать обработанной и жареной еды, по типу пончиков и пирожных.
"Вместо этого лучше угощайте родных свежими фруктами-яблоками, мандаринами, хурмой, замороженными или консервированными фруктами в соку", - добавили в МОЗ.
В том случае, если все-таки вы выбрали для подарка сладкое, стоит убедиться, что продукт имеет низкий уровень сахара.
"Уменьшите свой "свободный" сахар. Именно благодаря ему человек чаще всего набирает вес. А еще он может стать причиной нарушения метаболизма и угрозой к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - заявили в Минздраве.
Напомним, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ. Так, основной принцип питания в этот период заключается в сбалансированности питания.
Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, как начать питаться только полезными жирами. Учитывая низко развитую культуру питания в Украине, врачи посоветовали для начала выбрать хотя бы один-два совета и придерживаться их постоянно.