Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который умер 25 ноября, завещал поместить его забальзамированное тело в мавзолей.



Об этом сообщает британская газета The Sun.

"После глубоких размышлений я хочу выразить свое желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в указанном музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы любимые воспоминания и дальше получать любовь людей в этом месте", написал Марадона в письме, датированным 13 октября 2020 года, то есть всего за несколько недель до своей смерти.



Данную просьбу звезда футбола передал своему адвокату Марии Бодри за несколько дней до смерти.

"Планируется создать мавзолей где-нибудь, чтобы поклонники могли его посетить. Это то, что Марадона также обсуждал со своими братьями", - добавила адвокат.



Напомним, что 25 ноября у бывшего игрока случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти. Несколько скорых подъехали к дому звезды, но спасти его не удалось.



Также "Страна" сообщала, что в Аргентине начали расследование халатности медсестры, которая не дала Марадоне таблетку. Позже проводились обыски в доме врача и психиатра легенды.