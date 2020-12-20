Новый штамм COVID-19, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Sky News".

Доктор Сьюзан Хопкинс из Службы общественного здравоохранения Англии (PHE) говорит, что штамм, названный VUI-202012/01, имеет "очень четкую генетическую структуру, за которой мы можем проследить", - сказала доктор Хопкинс.

Его можно обнаружить с помощью секвенирования всего генома, которое занимает от двух до трех недель.

Другие страны также страдают. "Подобные штаммы были обнаружены в Дании и Австралии, и есть другие варианты, которые очень похожи на эти, обнаруженные в Южной Африке, в Нидерландах и других странах", - сказала доктор Хопкинс.

Когда он появился в Великобритании?

По словам доктора Хопкинса, первоначально он был обнаружен у пациента в сентябре, а в октябре было проведено полное секвенирование генома. Поначалу не было "ничего, что могло бы особо подчеркнуть, что это вызывает серьезную озабоченность, поскольку штаммы приходят и уходят".

Но к концу ноября ученые изо всех сил пытались понять, почему количество случаев заражения COVID-19 в Кенте и Медуэе не снижается.

По словам доктора Хопкинса, были проведены "подробные клинические, поведенческие и эпидемиологические исследования", включая полногеномное секвенирование, и было обнаружено, что в этих областях распространяется кластер нового штамма. Правительство было уведомлено в пятницу, 11 декабря, после чего была проведена дополнительная работа, чтобы понять, что происходит.

Впоследствии ученые обнаружили, что новый штамм "гораздо быстрее передается, чем другие циркулирующие штаммы".

"Это нас очень обеспокоило, и мы уведомили правительство в пятницу (18 декабря)", - добавила Хопкинс.

Как мы узнаем, что он на 70% быстрее передается?

Хопкинс рассказала, что PHE работает с экспертами по моделированию из Имперского колледжа Лондона, чтобы сравнить новый штамм с другими, которые распространяются. По ее словам, "цифра 70% выглядит большой, но у нас нет очень хороших доверительных интервалов вокруг нее".

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм может увеличить число R на 0,4. Текущее значение R в Великобритании составляет от 1,1 до 1,2.

По последним данным, этот штамм является причиной 43% новых случаев инфицирования на Юго-Востоке, что составляет 59% новых случаев на востоке Англии и 62% в Лондоне.

Профессор Крис Уитти, главный врач Англии, сказал, что он предупредил Всемирную организацию здравоохранения о его существовании и сосредоточится на анализе данных, связанных с распространением мутации.

Это увеличивает количество больных?

Доктор Хопкинс сказала, что она не наблюдала "непропорционально большое количество людей, госпитализированных за последние две недели, и пока мы не наблюдаем никакого увеличения смертности". Кроме того, еще слишком рано говорить, приведет ли новый штамм к увеличению числа смертей.

В свою очередь профессор Уитти сказал, что "в настоящее время нет доказательств того, что новый штамм вызывает более высокий уровень смертности или влияет на вакцины и лечение".

Реагирует ли новый штамм на вакцину?

По словам Хопкинс, вакцина должна вызывать "широкий иммунный ответ" и мутации не означают, что укол не сработает. Она добавила, что "окончательные ответы" будут получены в результате исследований, которые займут еще пару недель.

"В настоящее время мы выращиваем вирус в Колиндейле, Портон-Дауне и Империале, и с выращиванием вируса мы сможем увидеть, как вирус умирает от людей, которые уже были инфицированы раньше, так и людей, которых вакцинировали", - сказала она.

Пока что эксперты не нашли никаких вариантов, которые могли бы сделать вакцину менее эффективной, и вирус медленно мутирует.

Федерико Джорджи, исследователь из Болонского университета, который координировал исследование штаммов COVID-19, сказал Science Daily: "Коронавирус SARS-CoV-2, по-видимому, уже оптимизирован для воздействия на людей, и это объясняет его низкий уровень мутации.

"Это означает, что разрабатываемые нами методы лечения, включая вакцину, могут быть эффективны против всех штаммов вируса", - считает Джорджи.

Какие бывают штаммы?

Это не первый случай, когда вирус мутировал с начала пандемии, и, возможно, это даже не первый случай, когда мутация - или изменение генетического материала вируса - изменила его заразность. На данный момент существует по крайней мере семь основных групп или штаммов COVID-19 по мере его адаптации к человеческим хозяевам.

Оригинальный штамм, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, известен как штамм L. Затем в начале 2020 года он мутировал в штамм S., а затем последовали штаммы V и G.

Штамм G чаще всего обнаруживается в Европе и Северной Америке, но, поскольку эти континенты медленно ограничивали движение, он позволил вирусу распространяться быстрее и, следовательно, дальше мутировать в штаммы GR, GH и GV.

Между тем, первоначальный штамм L продержался в Азии дольше, потому что несколько стран, включая Китай, быстро закрыли свои границы и прекратили движение.

Несколько других менее частых мутаций сгруппированы вместе как штамм O.

Власти Дании обеспокоились штаммом вируса, обнаруженным у 12 человек, связанных с разведением норок. Они опасались, что мутация может снизить эффективность вакцины, потому что она произошла в спайковом белке, и в результате правительство приказало провести массовую выбраковку до 17 миллионов животных и изолировать на месяц людей, живущих на северо-западе страны.

Какие штаммы наиболее распространены в мире?

Штаммы G в настоящее время доминируют во всем мире, особенно в Италии и Европе, что совпадает с периодом всплеска вспышек.

Специфическая мутация, D614G, является наиболее распространенным вариантом. Некоторые эксперты говорят, что это изменение сделало вирус более заразным, но другие исследования опровергли это.

Между тем, более ранние штаммы, такие как исходный штамм L и штамм V, постепенно исчезают.

Анализ, проведенный информационным агентством Reuters, показывает, что быстрая реакция Австралии на пандемию и эффективные меры социального дистанцирования устранили передачу более ранних штаммов L и S в стране, и что новые инфекции являются результатом штаммов G, привезенных из-за границы.

В Азии штаммы G, GH и GR увеличивались с начала марта, более чем через месяц после того, как они начали распространяться в Европе.

Напомним, в середине месяца в Британии нашли новую мутацию коронавируса, которая распространяется очень быстро.