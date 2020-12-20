Резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял музыканта Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.



Соответствующее видео юморист опубликовал на своей странице в Instagram.



Комик выложил измененную "полную версию" вопроса Шнурова, используя специальный "звук цензуры", который обычно накладывают, чтобы скрыть ненормативную лексику.



"Эксклюзив! Полная версия вопроса Шнура!", - написал Гарик Харламов.







Напомним, что Шнуров пришел на пресс-конференцию Путина с вопросоми от народа. Первый касался российских хакеров и выборов в США, а второй был про использование мата в речи русского человека. Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот во время пресс-конференции не использовал ненормативную лексику, и предложил заменять мат на слово "редиска".



Также "Страна" сообщала, что экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс оценила общение Шнурова с Путиным. Так, по ее мнению, ни один из вопросов не является ни острым, ни важным, ни социально полезным.