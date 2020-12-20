Австрийские правоохранители задержали еще двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене, в результате которого погибли пять человек.

Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным журналистов, один из подозреваемых является австрийцем афганского происхождения. Он был пойман в пятницу вечером благодаря усилиям антитеррористического подразделения специального назначения Cobra.

Следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал убитый террорист.

Уже в воскресенье прокуратура сообщила о задержании еще одного человека. За что именно он задержан и почему - пока не сообщается.

Напомним, нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20:00 по местному времени в понедельник, 2 ноября. Это произошло неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Мы писали о том, что в результате атаки в Вене погибли 6 человек, включая преступника.

Венским террористом оказался 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к "Исламскому государству". Эта группировка взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее мы писали, что полиция Австрии задержала 14 человек по делу о теракте в Вене. Среди них есть и люди с российскими паспортами.