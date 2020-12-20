В воскресенье, 20 декабря, правительство Германии заявило о желании ввести координированный запрет со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.



Об этом сообщает со ссылкой на источники в кабмине газета Bild.

Такое решение было принято в связи с появлением в Великобритании мутации коронавируса.



"Канцлер Ангела Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу", - сообщили в материале.



Напомним, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.



Также "Страна" сообщала, что в связи с этим власти Германии и Бельгии рассматривают возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании. Похожее решение может принять и бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.