В Минздраве рассказали, что матерей, у который подтвердился или подозревается Covid-19, нужно поощрять к кормлению грудью, поскольку выгода от грудного вскармливания значительно превышает потенциальные риски передачи инфекции.



Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.



Женщины с Covid-19 во время грудного вскармливания должны соблюдать меры гигиены:

кашлять и чихать в бумажный платок и сразу же выбрасывать его;

мыть руки минимум 40 секунд до и после кормления;

очищать и дезинфицировать поверхности;

по возможности носить маску.

Также в центре общественного здоровья отметили, что грудное молоко - лучшее питание для начала жизни здорового ребенка.





Напомним, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки. Так, к примеру, перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектором, чтобы использовать повторно.



Ранее сообщалось, что в МОЗ дали украинцам советы, как добавить в свой рабочий график физическую активность. Так, есть несколько вариантов движений, которые можно совместить с работой.