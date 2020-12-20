Медики рекомендовали украинским матерям с коронавирусом продолжать кормление грудью
В Минздраве рассказали, что матерей, у который подтвердился или подозревается Covid-19, нужно поощрять к кормлению грудью, поскольку выгода от грудного вскармливания значительно превышает потенциальные риски передачи инфекции.
Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Женщины с Covid-19 во время грудного вскармливания должны соблюдать меры гигиены:
- кашлять и чихать в бумажный платок и сразу же выбрасывать его;
- мыть руки минимум 40 секунд до и после кормления;
- очищать и дезинфицировать поверхности;
- по возможности носить маску.
Также в центре общественного здоровья отметили, что грудное молоко - лучшее питание для начала жизни здорового ребенка.
Напомним, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки. Так, к примеру, перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектором, чтобы использовать повторно.
Ранее сообщалось, что в МОЗ дали украинцам советы, как добавить в свой рабочий график физическую активность. Так, есть несколько вариантов движений, которые можно совместить с работой.