Во время эпидемического сезона гриппа и ОРВИ для поддержания иммунитета необходимо придерживаться принципов здорового и сбалансированного питания.

Об этом в своем Facebook сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Конечно, секретных пищевых продуктов против гриппоподобных вирусных инфекций или SARS-CoV-2 не существует. Однако для увеличения сопротивляемости организма к развитию болезней нужно придерживаться принципов здорового питания и стараться сформировать свою здоровую тарелку ", - написал Ляшко.

Он добавил, что основной принцип питания в этот период заключается в сбалансированности питания. Рекомендуется употреблять три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод ежедневно, разноцветных, свежих, а также замороженных или консервированных без добавления соли и сахара. Также следует употреблять достаточное количество белка в составе злаковых или бобовых продуктов, орехов и семян, яиц, нежирного мяса или рыбы. Кроме того, необходимо обеспечивать организм достаточным количеством жидкости за счет чистой питьевой воды.

Также врач посоветовал выделить больше свободного времени на физическую активность, так как количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии человека.

Суточное количество соли не должно превышать 5 граммов, так как чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и риску возникновения опасных осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Суточное количество сахара целесообразно ограничить до 25 г.

"Следует помнить, что сахар содержится в сладких напитках, пирожных, выпечке и других продуктах. Регулярное употребление чрезмерного количества сахара способствует появлению лишнего веса, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета ", - написал Ляшко.

Чиновник также заверил, что согласно некоторым исследованиям, определенные пищевые вещества могут повысить сопротивление иммунитета к проникновению вирусом. Ляшко советует включать в диету натуральные продукты, которые являются источником таких веществ.

Так, витамин А содержат: говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи;

Витамин С есть в составе овощей, фруктов и ягод: болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубника.

Витамин D образуется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей, он также есть в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц.

Витамин Е поступает в организм при употреблении: семян подсолнечника, орехов, авокадо, шпината, тыквы, оливкового масла, форели, креветок.

Цинк содержится в злаковых, бобовых, говядине, яйцах, сыре, морепродуктах, орехах и семенах, а

Селен есть в различных злаковых, яйцах, домашнем сыре, семенах подсолнечника, чесноке, белом мясе птицы, морской рыбе и морепродуктах, добавил замминистра.

"Перечень, конечно, не полный, но соблюдая даже эти правила здорового питания, можно значительно помочь иммунитету противостоять биологическим угрозам. И конечно, не отказывайте себе в удовольствии поесть сала, однако не злоупотребляйте", - добавил Ляшко.

Напомним, с 1 января в Украине будет действовать новый стандарт школьного питания. Минздрав анонсировал отказ от "вредной" еды в столовых, таких как сухарики, чипсы, колбаса и сосиски.

Ранее глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса.