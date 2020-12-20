В понедельник, 21 декабря, синоптики не прогнозируют существенных изменений в погоде. В Украине будет влажно и облачно, но без особых осадков.



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



Согласно прогнозам, только в юго-восточной области Украины пройдет мокрый снег. Возможен гололед, так что водитель стоит быть аккуратнее на дорогах. В дневное время температура воздуха -1...+2.



В восточной области и в Запорожье температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.



В столице Украины также не прогнозируются осадки, днем температура воздуха будет колебаться от нуля до 2 градусов тепла.



Зато в середине недели, судя по прогнозам Натальи Диденко, северо-западные атмосферные фронты "бесцеремонно" вытолкнут восточный антициклон с нашей территории и начнутся осадки в виде снега и дождя.



"Такой веселый толчок фронтов, дождей, снега и градусов над Украиной может усложнить движение на дорогах и мучить головы и сосуды", - добавили синоптик.





Ранее "Страна" сообщала, что начало недели в Украине будет будет теплым и практически без осадков. В столице температура воздуха будет колебаться от 0 до +2.



Также напомним, какой будет погода в Украине в декабре. Так, в середине месяца ударит небольшой мороз, а вот перед Новым годом синоптики прогнозируют тепло и дожди.