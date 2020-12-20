Юный школьник Кайл Белл из Манчестера устроил техно-вечеринку в туалете католического колледжа Святого Антония, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Кайл Белл из Манчестера просто не может жить без техно. Но локдаун внёс свои коррективы, и сводить пластинки стало негде. Кайл нашёл выход - притащил вертушки с усилками в туалет католического колледжа Святого Антония и написал в снэпчате, что зовёт на пати всех пацанов от восьми лет", - говорится в сообщении.

Импровизированная "вечеринка" продлилась около получаса - после прибежали учителя и разогнали школьников, конфисковав при этом аппаратуру.

"Это был ужасный год, а он просто хотел дать всем немного радости", - оправдывает поступок школьника его мать.

До этого "Страна" писала, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

После этого власти Германии и Бельгии начали рассматривать возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании, где были подтверждены новые штаммы коронавируса, который был обнаружен в этих странах.

Позже к ним присоединилась Италия.