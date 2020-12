Руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, главный американский инфекционист Энтони Фаучи лично вакцинировал Санта-Клауса от коронавируса, потому о доставке подарков на Рождество детям можно не беспокоиться.

Об этом врач рассказал в интервью CNN.

"Я позаботился об этом... Я совершил поездку на Северный полюс и сам сделал прививку Санта-Клаусу. Я измерил его уровень иммунитета, и он в порядке. Он может спуститься в дымоход. Он может оставить подарки и вам не о чем беспокоиться", - сказал Фаучи.

Так ученый отреагировал на вопрос обеспокоенного ребенка о том, сможет ли Санта подарить детям подарки на Рождество в условиях пандемии коронавируса.

