Состояние президента Франции Эммануэля Макрона, у которого в четверг, 17 декабря, подтвердился коронавирус, остается стабильным.

Об этом сообщил главный врач Администрации президента Франции доктор Жан-Кристоф Перрошон.

"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания Covid-19 (усталость, кашель, ломота в теле), которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции. Клинические и параклинические обследования регулярно проводятся медицинской службой при президенте. Их результаты были обнадеживающими", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг в представительстве главы государства заявили, что он уйдет на недельную самоизоляцию.

Тем временем во Франции из-за коронавируса с 15 декабря вернули ночной комендантский час.