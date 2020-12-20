В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который руководил Telegram-каналом "Каратели Молодечно". Он распространял данные силовиков.

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Телеграм-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - сказала она.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений. О нем парень распространил "ложную и порочащую честь" информацию.

Напомним, глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне". Также он вспомнил об убийствах активистов Тарайковского и Бондаренко и рассказал, к чему приведут протесты в стране.

Также "Страна" сообщала, что в КГБ Беларуси нашли террористов среди протестующих в стране.