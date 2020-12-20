Власти Италии решили ограничить авиасообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новый штамм коронавируса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо у себя в Facebook.

"Великобритания предупредила о появлении нового штамма коронавируса. Как правительство, мы обязаны защищать итальянцев. По этой причине, мы собираемся подписать указ об остановке авиасообщения с ними", - написал премьер.

По словам Ди Майо , их приоритет - "защита Италии и наших граждан".

До этого "Страна" писала, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

После этого власти Германии и Бельгии начали рассматривать возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании, где были подтверждены новые штаммы коронавируса, который был обнаружен в этих странах.