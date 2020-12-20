Мир напуган известием о нового штамме коронавируса, из-за которого на полный локдаун накануне Рождества закрыли Великобританию, а страны Европы отгораживаются от англичан, прекращая авиасообщение с королевством (похожий вирус, который мог быть завезен из Британии, уже нашли в Нидерландах).

Также канцлер Германии Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев из-за новой мутации коронавируса.

Вскоре после того, как Британия первой в Европе начала вакцинацию от "ковида", британский премьер Борис Джонсон рассказал о мутировавшем вирусе под названием VUI2020/12/01, о котором поступают противоречивые сведения.

Зараза якобы распространяется быстрее своей предыдущей версии, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. Со ссылкой на научных советников Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Заражение вирусом-мутантом уже официально подтверждено у более тысячи пациентов. Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил чиновник.

Большинство ученых полагает, что уже изобретенные вакцины должны действовать на новый штамм, но не исключено, что их немного переделают, как это бывает с вакцинами против гриппа, который также каждый год мутирует (окончательные выводы будут сделаны после ряда исследований).

Разбирались, что за вирус-мутант появился в Британии и будут ли его брать уже существующие вакцины против коронавируса.

Побег из Лондона

Британцы после выступления Джонсона - в панике. Жители Лондона массово покидают город.

Буквально накануне власти обещали послабления в рождественский период, и тут такой "сюрприз".

"Если вирус меняет свой способ атаки, и мы должны изменить наш способ обороны", – уверял народ британский премьер.

С полуночи воскресенья в Британии закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения, запрещены встречи людей, живущих по разным адресам, общение на открытых пространствах также сведено до минимума: вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции.

С момента объявления о новом локдауне у британцев, по сути, оставалось несколько часов , чтобы сделать последние приготовления к праздникам. У многих сгорели билеты. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье люди штурмовали поезда и автобусы, билеты на которые покупали втридорога, чтобы улететь на праздники в другую страну или попасть к родным на Рождество в другом конце Британии.

Как пишет Daily Mail, уже через полтора часа после заявления Джонсона появились сообщения о людях, прыгающих в машины и такси и даже о найме автомобилей, чтобы сбежать из Лондона до того, как в полночь были введены "драконовские новые правила".

Сами британцы шутят: вот он, настоящий "брексит".





Сотни пассажиров на лондонской станции St.Pancras буквально штурмовали поезд, идущий в Лидс - город на севере Англии.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что возникший пассажирский хаос - прямое следствие того, насколько хаотичным было объявление властей об ужесточении мер.

"Борис Джонсон фактически отменил Рождество для почти 18 миллионов человек в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии, поскольку в этом регионе с 7 утра в воскресенье был введен новый двухнедельный карантин", – пишет Evening Standard.

О появлении нового варианта коронавируса британские власти впервые публично заявили 14 декабря – больше всего заразилось на юго-востоке Англии.

"Мы пока не знаем многого. Однако нет сведений о том, что новый вариант вызывает более тяжелое течение заболевания", - заявил Джонсон.

"Новичок" по-британски

Жители Британии шокированы и жёстким локдауном, и заявлением о новом штамме.

"Еще три дня назад Джонсон говорил, что не сможет отменить Рождество, потому что люди уже набрали еды, индеек, купили билеты к родственникам. Честно говоря, все в таком шоке и так подавлены, что, наверное, больше повесится, чем умрет от вируса. "Борис - похититель Рождества", так его называют. Логики у правительства нет. После двух локдаунов, видимо, чтобы поправить бюджет, открыли отели, пабы, магазины. Потом рестораны закрыли, оставили магазины - и тут цифры критичные. Сначала я смеялась над решениями правительства, сейчас уже не смешно", - рассказывает "Стране" жительница Лондона, украинка Ирина.

"Было даже неожиданно, что нас открыли в начале декабря. Количество случаев хоть и шло на спад, оставалось в целом высоким. Думаю, это было отчаянной попыткой чуть помочь бизнесу, экономике. Но нам аукнулось - послабления в канун Рождества сыграли двойную злую шутку - на эффект "Ура, нас выпустили" наложился эффект "Ура, Рождество". И в первый же день толпы стояли в очередях, были забиты рестораны, кафе. Сразу было ясно, что сядем скоро и надолго. Ну и вдогонку к новогодним подаркам объявили, что обнаружен новый штамм, около 1000 случаев заражений мутировавшим вирусом. Из хороших новостей - новый штамм вроде не смертельнее, и вроде вакцина его тоже берет", - говорит нам живущая в Лондоне Вероника.

О новом штамме британцы шутят: вирус, вторая волна, потом мутация, вторая волна мутации - и так бесконечно.

"Я, конечно, сама это предсказывала несколько дней назад, но все равно грустно до слез. У нас отменили Рождество. Этот новый вирусный штамм ("новичок"!) оказался гораздо более злое@учим, чем старый, проверенный, и распространяется как пожар в Калифорнии. Говорят, что у него 23 изменения по сравнению со старым, от которого есть вакцина", - написала на своей странице в Facebook живущая в Британии журналистка Ирина Демченко.

Вакцины должны "брать" новый штамм

При этом ученые говорят, что сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего, поскольку вирусы мутируют постоянно, но, как правило, последствия изменений минимальны.

Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы.

"Мутация не делает вирус опаснее, иногда он даже ослабевает. Также разработанные вакцины должны действовать и на новый штамм", - говорит "Стране" вирусолог Леонид Малевич.

По словам президента Всемирной медицинской ассоциации Франка Ульриха Монтгомери, предполагаемая мутация вируса в Британии не ставит под сомнение текущую стратегию вакцинации. В интервью Funke Mediengruppe он сказал, что вакцина против гриппа, к примеру, меняется из года в год в зависимости от "вирусного коктейля".

"Это может случиться и с вирусом", - сказал Монтгомери. И он "скорее не обеспокоен" заявлением Джонсона, которое часть экспертов считает "истеричным" (некоторые усматривают в нем политическую подоплеку, мол, волной страха он пытается перекрыть отсутствие успехов своего правительства в переговорах с ЕС о "брексите" и предстоящем выходе его страны без договора из Евросоюза).



По словам экспертов, вирус SARS-CoV-2, который может стать причиной развития у пациента легочного заболевания COVID-19, как и все коронавирусы, относится к типу РНК-вирусов, мутирующих со скоростью примерно раз в месяц.

У найденной в Великобритании разновидности коронавируса произошла мутация шиповидных отростков (спайковых белков). Из-за так называемой генной делеции (перестройки хромосомы, при которой происходит потеря ее участка) у данного мутировавшего вируса отсутствуют две аминокислоты, сообщает "Немецкая волна". Возможно, именно благодаря этой особенности новому коронавирусу удается так быстро распространяться.

Аналогичная ситуация наблюдалась летом в восточноазиатском регионе. При этом пациенты, заразившиеся там видоизмененным коронавирусом, переносили заболевание в более мягкой форме. Очевидно, это было связано с тем, что в данном случае мутация вируса привела к его ослаблению.

Ученые уверяют: тот факт, что в Британии нашли мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь будет бесполезной.

"Все разработанные сегодня вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти препараты стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения мутировавшим вирусом", - пишет "Немецкая волна".

Другими словами, геном вируса изменяется, но не белок на его поверхности. Вакцины же направлены не против генома, а против поверхностного белка. Так что враг остается столь же уязвим в своей новой мутации, как и раньше.

Для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую иммунную защиту, ему требуется целая серия мутаций. В то же время вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.

Вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем также придется переделывать, но ученые, имея базу, обещают ждать это оперативнее.

Медик Сьюзан Хопкинс из службы общественного здравоохранения Англии также заверила, что мутации не означают, что укол не сработает.

Такого же мнения придерживается Федерико Джорджи, исследователь из Болонского университета, который координировал исследование штаммов COVID-19

"Разрабатываемые нами методы лечения, включая вакцину, могут быть эффективны против всех штаммов вируса", - заявил он в интервью Science Daily.

Но окончательные ответы, по словам ученых, будут получены в результате исследований, которые займут еще пару недель.

Тем временем в экспертной среде не исключают новых жестких локдаунов по Европе.

"В Нидерландах уже заявили о случаях, завезенных из Британии. Может пойти цепная реакция - и тотальные локдауны пойдут по другим странам уже в ближайшее время. Хотя, повторюсь, нет данных, что новый штамм более опасен", - говорит Малевич.