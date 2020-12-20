Правительство Израиля обсуждает решение о "немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки" в связи с обнаружением в этих странах нового штамма коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Израиля.

"Под руководством премьера Нетаньяху и главы Минздрава Эдельштейна комиссия по коронавирусу обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки и добавлении (в список) дополнительных стран. Решение также касается проведения тестов и введения обязательного карантина для израильтян, которые возвращаются из всех стран и ограничении выезда израильтян за границу", - заявили чиновники.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса VUI-202012/01 может быть на 70% более заразен.

В связи с этим власти Британии приняли решение закрыть юго-восток королевства на локдаун. Это вызвало массовый отъезд жителей Лондона из города.

Ранее мы писали, что власти Германии и Бельгии рассматривают возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании.