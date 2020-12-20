Пограничники в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух украинцев и гражданина Беларуси, которые собирали рога диких животных. Их задержали более чем с тремя десятками "трофеев".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции, при реализации оперативной информации, обнаружили трех человек, которые на радиационно загрязненной территории собирали рога диких животных", - рассказали пограничники.

Позже выяснилось, что банда контрабандистов незаконно пересекла территорию Чернобыльской зоны отчуждения и на момент задержания сумела собрать более 50 кг рогов оленей, козлов и лосей.

В Чернобыле задержали банду контрабандистов. Видео: YouTube/Госпогранслужба

Более того, один из задержанных уже попадал в поле зрение правоохранителей. В мае текущего года он также был задержан с двумя другими правонарушителями, собрав более 150 кг рогов животных.

В Чернобыле задержали банду контрабандистов. Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото лошадей Пржевальского с высоты птичьего полета. На фото табун из примерно десятка лошадей пасется и гуляет по полю около леса.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали взрослого орлана-белохвоста, которые очень редко встречаются в Украине.